Un flash mob per Mario Paciolla

Flash mob per Mario Paciolla domani alle 15.30 davanti alla sede del Sindacato unitario giornalisti Campania a Napoli. Saranno presenti i genitori del giovane cooperante ucciso in Colombia, per il quale la Procura ha chiesto di archiviare il caso, e il presidente della Fnsi, Giuseppe Giulietti, il collettivo Giustizia per Mario Paciolla, Articolo21. "La manifestazione - scrivono gli organizzatori - per chiedere ancora verità e giustizia per il giornalista napoletano.

Sono troppi gli elementi che fanno pensare che quello di Mario sia stato un omicidio, a partire dal fatto che la scena del crimine sia stata compromessa irrimediabilmente prima dell'arrivo della polizia dall'intervento di alcuni funzionari dell'Onu". A seguire, nella sede del sindacato, la cerimonia di consegna degli attestati per il premio 'Musella' dedicato ai figli degli iscritti al Sugc che hanno ottenuto i migliori rendimenti scolastici.