Quattro anni dalla morte di Mario Paciolla: ecco come verrà ricordato

Oggi a Napoli, a partire dalle 18, si terrà in piazza Municipio una commemorazione per ricordare i quattro anni dalla morte di Mario Paciolla. L'evento è promosso dal collettivo Giustizia per Mario Paciolla, Amnesty International Italia, Articolo 21, Fnsi, Festival Imbavagliati, Of Public Interest e Sucg. Hanno aderito all'iniziativa anche Banda Basaglia, Cgil, Coop Sepofà, Fondazione Famiglia di Maria, FreeAssange Napoli, Gridas, Le Tre Ghinee, Mediterranea Saving Humans, Scuola di Pace, Un Ponte Per. In occasione di questo anniversario, le associazioni hanno lanciato una campagna fotografica sui social media con l'hashtag #4annisenzaMario, invitando tutti a condividere immagini e messaggi di solidarietà per ricordare Mario Paciolla e partecipare alla richiesta di verità e giustizia.

In aggiunta, Of Public Interest ha lanciato un'altra iniziativa per promuovere la partecipazione degli illustratori: è nato un #drawthisinyourstyle (DTYIS) finalizzato a produrre disegni che raccontano Mario e a ricondividerli sui social seguendo alcune istruzioni precise da rintracciare sulla pagina Instagram del giornale. I disegni realizzati verranno raccolti e pubblicati sulla pagina social di @ofpublicinterest in partnership con il Collettivo Giustizia per Mario Paciolla. L'evento avrà luogo a poche settimane dopo la seconda richiesta di archiviazione del caso da parte della procura di Roma, accettando l'ipotesi del suicidio.