Grave lutto per Mario Orfeo: morta la madre

Lutto per il direttore del Tg3 Mario Orfeo. È morta la madre Maria Vitale Orfeo. I funerali si sono svolti questa mattina, alle ore 11, nella Chiesa di Santa Maria di Piedigrotta, nel quartiere Chiaia di Napoli. Cordoglio unanime per la scomparsa è stato espresso da parte del mondo dell'informazione radiotelevisiva e da quello della carta stampata.

Messaggi di condoglianze al giornalista sono arrivati, tra gli altri, dai vertici della Rai, la presidente Marinella Soldi e l'amministratore delegato Carlo Fuortes, dal direttore di 'Repubblica', Maurizio Molinari, dal direttore della 'Stampa', Massimo Giannini, dagli ex direttori della 'Repubblica' Ezio Mauro e Mario Calabresi, dalla direttrice di Rai Com, Teresa De Santis, e dall'amministratore delegato di Rai Com Angelo Teodoli.