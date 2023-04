E' morta la moglie di Mario Merola, il figlio: "Vai ad abbracciare papà"

"Mamma vai ad abbracciare papà, siete nel mio cuore per l'eternità". Francesco Merola saluta così la mamma scomparsa oggi. Rosa Serrapiglia, vedova dell'indimenticabile re della sceneggiata, Mario Merola, aveva subito un delicato intervento chirurgico nei giorni scorsi. Le condizioni della 83enne si sono poi aggravate fino al decesso.

Tra i tanti messaggi di cordoglio da segnalare quello del cantante Andrea Sannino: "Chi è stato almeno una volta a casa vostra, avrà conosciuto tutta l’umanità, la gentilezza, la dolcezza e l’amore di questa meravigliosa donna. La sua tavola aveva sempre un posto per tutti, e chiunque si sia seduto almeno una volta, diventava suo figlio, suo nipote. È stata mamma e poi nonna, non solo per voi ma per intere generazioni che amano da sempre la vostra famiglia… tra cui ci sono anche io. Non la dimenticherò mai! Ti abbraccio forte fratello. Piango con voi".