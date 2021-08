Lutto nel mondo della scienza: addio al Prof. Mario Malinconico

La comunità di Palma Campania è in lutto per la scomparsa del Prof. Mario Malinconico. A dare il triste annuncio alla cittadinanza è stato il sindaco Nello Donnarumma via social.

"Palma ha perso una delle più grandi menti che la nostra terra abbia partorito. Ci ha lasciati il Prof. Mario Malinconico. Era Corrispondente nella Società Nazionale di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali. Nel 2019 nominato dal Presidente del CNR come Rappresentante italiano presso l'International Science Council. Coordinatore di vari progetti europei su temi legati all'ambiente (facente parte del comitato scientifico di legambiente ha lavorato con noi sul tema degli impianti El della chiusura del ciclo dei rifiuti), all'agricoltura, al riciclaggio e allo sviluppo sostenibile, è stato anche consulente tecnico e scientifico per i progetti CRAFT della Comunità europea, DGXII. Ha ricevuto vari premi internazionali tra cui il Distinguished Chemistry Award. La sua ricerca era dedicata alla sintesi di nuovi polimeri, alla modifica chimica dei polimeri naturali e sintetici, al riciclaggio delle materie plastiche, allo sviluppo di plastiche biodegradabili e compostabili per l'imballaggio e l'agricoltura. La sua scomparsa ci addolora. Dobbiamo onorare, come comunità, la sua memoria. Alla sua famiglia arrivino le nostre condoglianze. Che la terra gli sia lieve. Ciao Prof", scrive il primo cittadino.