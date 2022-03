Draghi contestato: "No alla guerra. Vai via"

Il Movimento 7 novembre, i no green pass e altri comitati cittadini hanno raggiunto in corteo il Rione Sanità, dove il premier si era fermato per pranzo con Manfredi e De Luca

Il presidente del Consiglio Mario Draghi è stato contestato nel Rione Sanità dove si era recato con Gaetano Manfredi e Vincenzo De Luca per mangiare una pizza dopo aver siglato il Patto per Napoli al Maschio Angioino. Protagonisti della manifestazione di protesta il Movimento 7 novembre, il Comitato Ospedale San Gennaro e alcuni esponenti della frangia No green pass. Le principali contestazioni avanzate contro il premier hanno riguardato l'impegno italiano nella guerra tra Russia e Ucraina e l'accusa che i soldi per la città spariranno nei prossimi mesi senza che le fasce più deboli, come i disoccupati, possano beneficiarne.