Terribile lutto per Mariagrazia Imperatrice, è morto il nonno: "La cattiveria umana non si ferma"

Prosegue il periodo no di Mariagrazia Imperatrice. La nota influencer, dopo il malore e il ricovero in ospedale a Londra, subisce un grave lutto. Si è spento il nonno di Mariagrazia e marito di 'Nonna Margherita', conosciuto da tutti come Il 'Maresciallo'. L'uomo aveva 89 anni.

Ad annunciare la grave perdita è la stessa Imperatrice in lacrime sui social: "La cattiveria umana non si ferma uccide l’anima, a causa di un maniaco del protagonismo mio nonno è venuto a mancare, per le sue bugie, la sua cattiveria, vergogna". L'influencer chiede poi di evitare telefonate alla nonna, ancora sconvolta per l'accaduto.