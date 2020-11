Un mese dopo Carlo Franco muore anche la moglie: addio a Maria Teresa Campili

A meno di un mese di distanza dalla morte del marito, il noto giornalista Carlo Franco, si è spenta anche Maria Teresa Campili. La coppia aveva due figli a cui va il nostro cordoglio.

Tanti i messaggi di addio per Maria Teresa Campili, stimata insegnante in pensione. Ne pubblichiamo uno che ci ha colpiti di Mena, una sua ex alunna.

"Questo maledetto Covid ha fatto il suo sporco gioco anche con te cara maestra. Sei uno dei ricordi più belli della mia infanzia! Una maestra così dolce,sempre pronta ad ascoltare. Ti ricordavi di ogni singolo alunno,anche a distanza di anni. La maestra d’ italiano delle elementari ha un ruolo fondamentale per la vita di ogni bambino e tu, il tuo, lo sapevo fare benissimo. Ricordo ancora con quanta ammirazione ti guardavo, quel tuo sorriso smagliante, quella tua collana di perle, il tuo solito rossetto rosa, così delicato, così da te maestra ! Con te era tutti i giorni Natale. Sono molto triste per la tua scomparsa. Ti ricorderò per sempre Maria Teresa Campili come un dolce ricordo Come un angelo....un angelo per maestra".