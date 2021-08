"Mamma Camorra", negli ospedali corsia preferenziale per Maria Licciardi

"Mamma camorra" e non "Lady camorra". È così che i collaboratori di giustizia parlavano di Maria Licciardi, secondo gli inquirenti donna a capo dell'Alleanza di Secondigliano, fermata pochi giorni fa all'aeroporto di Ciampino a Roma in procinto di partire per la Spagna.

Dalle carte dell'inchiesta stanno emergendo sempre più particolari sul suo operato. I pentiti hanno ricostruito la figura di una donna con occhi e mani ovunque, punto di riferimento non solo del suo clan, ma anche delle cosche amiche.

Secondo le risultanze investigative, Maria Licciardi, ad esempio, poteva entrare e uscire dalle corsie degli ospedali napoletani a suo piacimento. Nessuna lista d'attesa per le visite specialistiche, nessun orario da rispettare. Il tutto non solo per lei, ma anche per tutte le persone a lei vicine.

Anche in piena emergenza Covid aveva una corsia preferenziale negli ospedali. Come riportato dal Corriere del Mezzogiorno, avrebbe infatti chiesto garanzie di cure adeguate e assistenza particolare per Anna Aieta, la moglie del boss Eduardo Contini, ad aprile in terapia intensiva al Cotugno per Covid.

E non è da escludere che questa pervasività della presenza negli ospedali della camorra possa essere oggetto di un nuovo filone d'inchiesta da parte della magistratura napoletana.