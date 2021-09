Maria Licciardi resta in carcere: il Riesame respinge la richiesta dei legali

Maria Licciardi resta in carcere. A deciderlo è stato il Tribunale del Riesame che ha rigettato la richiesta dei legali. A fine agosto il gip di Napoli Linda D’Ancona aveva confermato il decreto di fermo della Dda. Licciardi è ritenuta dagli inquirenti a capo del clan fondato dal fratello ed esponente di spicco del cartello "Alleanza di Secondigliano".

'A peccerella -questo il soprannome della Licciardi - è stata tratta in arresto lo scorso 7 agosto all’aeroporto romano di Ciampino, da dove voleva raggiungere la Spagna.

L'arresto a inizio agosto

Licciardi, ritenuta un elemento di spicco della cosiddetta “Alleanza di Secondigliano”, venne arrestata lo scorso 7 agosto proprio mentre provava ad andare in Spagna. I carabinieri del Ros l'arrestarono prima che riuscisse a imbarcarsi su un volo internazionale dall'aeroporto di Fiumicino. La 70enne è accusata di associazione mafiosa, estorsione e turbativa d'asta. Secondo l'Antimafia, la sua attività all'interno del cartello criminale era di prim'ordine. Capace di minacciare, di ferire una donna con le proprie mani o di rammaricarsi per la non elezione di un consigliere regionale voluto dai clan, Licciardi è considerata dagli investigatori a tutti gli effetti un boss del cartello. Secondo l'accusa riusciva a esercitare un controllo anche all'interno degli ospedali napoletani.

Il precedente

Due anni fa, però, venne annullata un'ordinanza di custodia cautelare ai suoi danni per fatti antecedenti a quelli contestati nel nuovo provvedimento redatto dalla Dda e avallato dal Gip. In quel caso si diede alla latitanza a seguito del blitz contro il cartello in attesa della decisione del tribunale del Riesame. Toccherà adesso allo stesso tribunale stabilire, così come due anni fa, se sussistono i motivi per confermare la custodia cautelare. La difesa de “'a piccerella” ha già annunciato ricorso al tribunale della Libertà.