Maria Grazia Imperatrice: "Dovrò operarmi al cuore. Sono tornata nell'ospedale in cui persi la mia bambina"

"La voglia di condividere è grande. Mi sono imbattuta in una spiacevolissima disavventura. Quando mi hanno ricoverata avevo dolori ovunque, anche alle orecchie. Pensavo ad un colpo di freddo. Inizialmente non ho pensato di avvisare il pronto intervento, ma poi i dolori erano così forti che non riuscivo ad alzarmi neppure dal letto. Mi hanno fatto controlli i medici a casa e mi hanno portata al St Thomas'. Lì c'ero già stata quando ho perso qualche anno fa il mio bambino al sesto mese di gravidanza. Mi ha distrutta quella cosa e sono scoppiata a piangere. Mi hanno ricoverata in ospedale e hanno riscontrato che qualcosa non andava bene. Ho fatto una tac e lì hanno notato che ho un problema serio al cuore, nonostante la mia giovane età. In più hanno scoperto che ho anche un'anemia mediterranea importante. Purtroppo il mio problema non si risolverà presto. Dovrò affrontare un intervento chirurgico. Ho voglia di tornare a sorridere e a girare i video per trasmettervi le cose belle che vedo. Per ora non potrò tornare a Napoli perchè prendere l'aereo per me è pericoloso. Ma non mi farò sconfiggere. Voglio ringraziare tutti per il supporto ricevuto in questa fase della mia vita".

In poco meno di 10 minuti con un video su Facebook, la nota influencer napoletana, Maria Grazia Imperatrice, aggiorna i follower sul suo stato di salute dopo settimane di silenzio a causa del ricovero in ospedale a Londra per un problema cardiaco. Nonna Margherita, che con Maria Grazia condivide la passione per i social, è apparsa da subito preoccupata per lo stato di salute della nipote, che finalmente però sembra intravedere una luce nel suo futuro.