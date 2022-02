Maria Grazia Imperatrice esce dalla terapia intensiva: "Ora la strada è meno faticosa con mamma al mio fianco"

"Stamattina mentre aprivo gli occhi sentivo il calore di una mano che già conoscevo, sentivo il profumo della tua pelle, l'odore della mamma. Apro gli occhi dopo questo lungo sonno e tu eri qui accanto a me a tenermi la mano come quando ero una bambina. La strada è ancora lunga, ma è meno faticosa con te al mio fianco". Scrive così dal St Thomas' hospital di Londra Maria Grazia Imperatrice, nota influencer napoletana ricoverata d'urgenza per un problema cardiaco negli scorsi giorni e finita in terapia intensiva per un aggravamento delle sue condizioni di salute.

Maria Grazia nelle ultime ore è stata spostata nel reparto di cardiologia, visto il miglioramento del quadro clinico, come confermato anche da "Nonna Margherita", che ha aggiornato costantemente i tantissimi follower, quasi mezzo milione su Facebook, che seguono la sua pagina e che vedono spesso protagonista sua nipote.