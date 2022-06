Malore per Maria Filippone, la vicesindaca di Napoli ricoverata d'urgenza in ospedale

Maria Filippone, vicesindaco di Napoli, ha accusato nella serata di ieri un malore.

Si trova ricoverata in questo momento in ospedale, presso il Policlinico. Si trova nel reparto di Cardiologia per effettuare i controlli necessari, e al momento i medici escludono la necessità di sottoporla ad un intervento chirurgico.

Ex docente di latino e greco ed ex dirigente scolastico dei licei Genovesi e Sannazaro, Filippone è anche assessora con deleghe a Scuola e Famiglia.

Il sindaco Gaetano Manfredi e l’intera amministrazione "si stringono forte a lei e alla sua famiglia augurandole una rapida guarigione: forza Mia, ti aspettiamo!", è la nota di Palazzo San Giacomo.