Spettacolari quanto spaventose le immagini che in queste ore si stanno diffondendo a macchia d'olio sul web di quanto accaduto in via Partenope.

La strada del lungomare partenopeo è stata colpita da una mareggiata, che ha devastato gazebo e allagato la carreggiata.

Questo video ritrae gli automobilisti in difficoltà, con le loro vetture colpite e rallentate dalle altissime onde del mare. La strada sarebbe stata chiusa al traffico poco dopo.