Sedie, copertoni e batterie a Marechiaro: rifiuti in acqua

Rifiuti nell'acqua di Marechiaro. Sedie, copertoni e anche batterie d'automobile esauste. La denuncia arriva dalla pagina Facebook del Deputato Francesco Borrelli (AVS): “Alcuni cittadini mi hanno inviato delle fotografie che mostrano due batterie di automobile, un copertone e addirittura una sedia gettati nelle acque di Marechiaro. Uno spettacolo a dir poco degradante opera di qualche delinquente che ha pensato bene di sversare i suoi rifiuti in acqua invece di depositarli in discarica. Un malcostume pericoloso che dimostra la necessità di intensificare i controlli per la tutela dell’ambiente. Il mare è una risorsa dal valore inestimabile per la nostra città e non possiamo consentire che accada tutto ciò, la tutela dell’ambiente deve essere una priorità. Chiedo che vengano installate delle telecamere di sorveglianza al fine di prevenire tali scempiaggini e cogliere sul fatto gli zozzoni. Solo con una seria campagna di prevenzione e repressione potremo difendere il nostro mare”. Questo quanto dichiarato in una nota congiunta di Borrelli e dei consiglieri della I Municipalità di Europa Verde Lorenzo Pascucci e Gianni Caselli.