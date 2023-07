Marechiaro, consiglieri comunali chiedono un presidio militare fisso

Un presidio militare fisso a Marechiaro per garantire maggiore sicurezza nella zona balneare partenopea dopo gli ultimi episodi di violenza. E' quanto chiedono i consiglieri comunali di Napoli, del gruppo Forza Italia, Iris Savastano e Salvatore Guangi.

"Alla luce degli ultimi episodi di violenza avvenuti nella zona balneare di Marechiaro e a seguito delle richieste già avanzate in passato sulla necessità di un maggiore controllo, constatiamo che oramai la situazione è diventata invivibile sia per residenti sia per quelle persone che vorrebbero trascorrere in quei luoghi qualche ora di relax. Si richiede dunque all’assessorato di competenza, come per quanto fatto e ottenuto in piazzetta Amendola, un presidio fisso militare oltre ad una possibilità di una macchina della polizia municipale già dal prossimo weekend. Non si può ritenere che tali fatti siano di normale quotidianità", affermano in una nota Savastano e Guangi.