Abbiamo scattato queste immagini nel tardo pomeriggio di ieri, 13 luglio 2023. Dal Pontile Nord di Bagnoli è chiaramente visibile un "fiume" di melma, una striscia di rifiuti, che si avvicina alla colmata e prova a proseguire oltre la barriera costituita dallo stesso pontile.

Non è solo una striscia di liquami. All'interno si possono scorgere involucri in plastica, imballaggi, e altri rifiuti solidi.

Si tratta probabilmente del risultato di correnti marine, che hanno concentrato e portato a riva i rifiuti. Non è piovuto in questi giorni, quindi non si tratta del risultato del vicino troppo pieno di Cala Badessa, spesso origine di fenomeni di questo tipo. Potrebbe anche essere un fenomeno collegato alla "macchia verde" che si è diffusa nel mare cittadino in questi giorni, sul quale si è recentemente espressa anche l'Arpac.