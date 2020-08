Morte Marco Malapelle, si è spento a 30 anni o'gemello: lutto anche per Un Posto al Sole

Si susseguono i messaggi di cordoglio per la morte di Marco Malapelle, conosciuto da tutti come O'gemello. Il 30enne, stroncato in poco tempo da un male incurabile, era molto conosciuto nel rione Sanità e nel quartiere Stella. Era riuscito a farsi notare anche nel mondo dello spettacolo, soprattutto a teatro e con partecipazioni e lavori saltauri in Un Posto al Sole e ne L'Amica Geniale.

Tanti i messaggi di cordoglio dagli attori di Upas, che piangono l'amico scomparso: "Marco Malapelle. Un altro Amico della Troupe di “Upas” è venuto a mancare prematuramente. Sono vicino ai Suoi Famigliari con l’affetto e la preghiera", scrive su Facebook Riccardo Polizzy Carbonelli, che interpreta Roberto Ferri nella soap.

"Ci stringiamo al dolore della famiglia per questa prematura e dolorosa scomparsa", scrive Luca Turco (Niko Poggi in Upas).

"Eri una persona speciale, hai cresciuto mio marito e altri tuoi nipoti con tanto amore...Ora sei diventato un angelo proteggi la tua famiglia da lassù e dalle tanta forza Angelo bellissimo", scrivono Umberto e Antonia Malapelle.