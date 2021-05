Per la fine della pandemia "maratona della preghiera" al Santuario di Pompei

Si avvicina la chiusura, lunedì prossimo, della ''maratona del rosario'' voluta da Papa Francesco perché finisca la pandemia: una preghiera collettiva che ha coinvolto 30 santuari mariani di tutto il mondo.

Domenica sarà il Santuario di Pompei il centro deputato alla preghiera, mentre – com'è stato per il primo del mese – lunedì 31 a guidare e concludere la "maratona" sarà proprio il Pontefice.

Per l'evento di domenica, a Pompei, guidati dall'arcivescovo Tommaso Caputo, si pregherà per la Chiesa. Si inizierà alle 18 in Basilica, con la diretta attraverso i canali social ufficiali della Santa Sede e sulla pagina Facebook Pontificio Santuario di Pompei. L'animazione liturgica è affidata alle parrocchie di Pompei, ai religiosi, ai rappresentanti delle associazioni e ai responsabili delle opere sociali della città mariana, che si avvicenderanno nella preghiera e nell'accensione delle lampade ad ogni mistero.

"Il 30 maggio, in Santuario - ha detto il Prelato - assieme ai sacerdoti, ai religiosi e alle religiose, ci saranno anche i responsabili delle nostre opere sociali, con le persone accolte: bambini, donne e mamme in difficoltà, anziani, persone diversamente abili, poveri. Perché la fede non può essere mai disgiunta dalla carità".

Data l'internazionalità dell'evento la preghiera, in alcune sue parti, sarà recitata in diverse lingue.