“Neapolis Marathon 2023”: cambia il traffico in città

Per consentire il regolare svolgimento di una gara podistica denominata “Neapolis Marathon 2023", è stato istituito per domenica 1°ottobre un particolare dispositivo di traffico. In particolare istituire:

1) per il giorno domenica 01 ottobre 2023, dalle ore 7:30 fino a cessata esigenza:

a) il divieto di transito veicolare eccetto i veicoli di emergenza e di soccorso, delle Forze dell'Ordine e degli organizzatori, nelle strade di seguito elencate:

1. piazza del Plebiscito, nelle carreggiate antistanti l’edificio della Prefettura e l'edificio del Commiliter (palazzo Salerno), via Cesario Console, via Nazario Sauro, via Partenope, piazza Vittoria, via Caracciolo, viale Dohrn, piazza della Repubblica, via Sannazaro, piazza Sannazaro, viale Gramsci, largo Sermoneta, via Acton, via

Cristoforo Colombo, via Vespucci, rotonda Duca degli Abruzzi, rotonda Sant’Erasmo, via ponte della Maddalena, via Volta, rotonda Volta, via Volta, via Marina, via De Gasperi, via Depretis, piazza Bovio, corso Umberto, piazza Municipio, via V. Emanuele, via San Carlo, piazza Trieste e Trento

2. via Solitaria, piazzetta Salazar e rampe Paggeria, eccetto i veicoli dei residenti, dei disabili muniti di contrassegno H, di emergenza e di soccorso e delle Forze dell'Ordine che potranno circolare a senso unico alternato

b) il senso unico di circolazione in piazza Carolina, dalla confluenza di via Serra a quella di via Chiaia e in via Chiaia, dalla confluenza di piazza Carolina a quella di via Gaetano Filangieri;

c) divieto di sosta con rimozione forzata su via Cesario Console, viale Gramsci e viale Dhorn;

e) la sospensione:

1. nelle strade impegnate dalla gara di cui al precedente punto a), della pista ciclabile e delle aree riservate alla

fermata dei veicoli adibiti al trasporto pubblico collettivo di linea

2. in piazza Carolina, in via San Carlo, in via Santa Lucia e in via Dumas padre delle aree riservate alla sosta

dei veicoli adibiti al trasporto pubblico non di linea (taxi).