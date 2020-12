Merchandising illegale di Maradona venduto sul web, scattano le denunce

Come annunciato negli scorsi giorni, Angelo Pisani, punta l'indice contro coloro che vogliono sfruttare il brand Maradona senza averne i diritti.

"Come da mandato scritto di Diego, tranne i poveri e i napoletani più deboli, denuncerò chiunque pensa di speculare e sfruttare illegittimamente sul brand Maradona, come sarà contestato chiunque vuole sottrarre il dovuto agli eredi e chi parla senza sapere oggi che Maradona non può difendersi", spiega Pisani, dopo essere venuto a conoscenza della vendita di merchandising illegale sul web e non solo dopo la morte del Diez.

"Chi se ne approfitta farà i conti con la Giustizia perché notificherò diffide per la restituzione di tutti i diritti e tutti i beni ai legittimi eredi, e presenterò un esposto anche alla Procura della Repubblica in Italia, per il figlio napoletano che merita ogni tutela", conclude Pisani.