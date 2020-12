Maradona stupratore? La calciatrice spagnola Dapena prende fischi per fiaschi

Il sito di "debunking" Bufale.net si sofferma sull'accostamento Maradona-stupro, un accostamento tornato alla ribalta delle cronache ieri, quando è venuto fuori il gesto della calciatrice spagnola Dapena, che si è rifiutata di osservare il minuto di raccoglimento per Maradona, definendolo "stupratore": un'accusa molto grave ma che poggia sul nulla.

Bufale.net si focalizza sul caso Katerina Nadolskaya. La giornalista russa accusò Diego di molestie sessuali dopo un incontro avvenuto a San Pietroburgo nel 2017. In realtà, dopo il clamore mediatico non ci furono denunce e permangono ancora due versioni della stessa storia. Quella della giornalista, che sostiene che Maradona avrebbe provato a spogliarla con la scusa di un'intervista, e quella di Maradona, secondo la quale la donna si sarebbe spogliata appena entrata in camera.

Un altro caso su cui indaga Bufale.net è quello delle presunte violenze ai danni dell'ex compagna Rocio Oliva, risalenti al 2014. I titoli, inizialmente molto duri, su una presunta violenza fisica ai danni della compagna, furono mitigati nei giorni a seguire. Maradona precisò: “Abbiamo avuto una discussione perché lei era sempre attaccata al cellulare. Gliel’ho strappato di mano e l’ho buttato via, ma giuro che non ho mai alzato le mani su di lei”. Le indagini furono immediatamente archiviate.