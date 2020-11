"Maradona Stadium" con un museo per ricordare Diego: la proposta dei tifosi

Dopo la notizia della morte di Diego Armando Maradona, dalla città continuano ad arrivare proposte per omaggiare e ricordare il grande calciatore.

Tra le varie inizitive, la nascita su Facebook della pagina spontanea creata dai tifosi "Maradona Stadium", per chiedere tutti uniti l'intitolazione dell'impianto sportivo al Pibe de Oro. Tra le richieste dei tifosi, anche un museo all'interno dello stadio, in modo da far vivere a tutti, le sensazioni vissute dai napoletani nei tempi d'oro; un corridoio fatto di vetrate, dove a destra e a sinistra ci sono cimeli e in filodiffusione l'audio dello stadio che acclama Diego.