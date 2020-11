Diego Maradona torna in ospedale: ricoverato a La Plata

Diego Maradona è ricoverato in una clinica di La Plata. Il Pibe de Oro, che ha da poco compiuto 60 anni, è in ospedale ma - stando alle prime informazionii - non sarebbe stato ricoverato per Covid-19. L'ex 10 del Napoli si era infatti sottoposto a diversi test con la squadra che allena, il Gimnasia, e tutti avevano dato esito negativo.Secondo quanto riportato dal Grafico non si tratterebbe di un'emergenza ma di un ricovero programmato di comune accordo con i medici.

