Maradona Junior: "Parenzo e Cruciani, pregate di non incontrarmi mai"

"Non si può piangere un cocainomane": così, sfumatura più, sfumatura meno, i conduttori Parenzo e Cruciani avevano commentato la mobilitazione di tanti napoletani scesi in strada per rendere omaggio al Pibe de Oro morto poche ore prima. Una frase che non può essere stata digerita dal figlio di Maradona, Diego Junior, che per anni ha lottato per veder riconosciuta la paternità del Pibe. Così Diego Junior - frequentatore dei salotti di Barbara D'Urso - ha detto, sui social: "Cruciani e Parenzo, pregate di non incrociarmi mai nei corridoi di Mediaset".

Qualche ora dopo era arrivata la smentita da parte dei diretti interessati, che riconducevano il tutto a un "gioco delle parti" fra conduttori.