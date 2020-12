Morte Maradona, niente alcol o droga: "Indagare su chi poteva intervenire e non l'ha fatto"

La morte di Maradona, una volta accertato dagli esami tossicologici che nel suo corpo non c'erano nè alcol nè droga, evidenzia in misura sempre più evidente le eventuali responsabilità sulle cure e sull'assistenza alle quali era sottoposto dopo l'operazione alla testa. "Le autorità devono identificare le persone che erano in sua compagnia e indagare. Bisogna identificare chi poteva fare qualcosa ma non ha fatto nulla e chi faceva girare quei video in cui si scagliava contro le figlie, nonostante le palesi difficoltà di Maradona. E' possibile la circonvenzione di incapace. Maradona non era in grado di comprendere il ritorno negativo e i danni della pubblicazione dei video", denunciano gli avvocati Angelo e Sergio Pisani che chiedono che vengano "accertati e valutati eventuali interessi e guadagni sul numero di visualizzazioni dei video virali e/o gli scopi e gli obiettivi di coloro che hanno diffuso quelle immagini in violazione alla privacy".

Niente alcol e droga

Questo l'esito degli studi tossicologici che hanno invece rilevato la presenza di psicofarmaci, secondo fonti giudiziarie riportate dall'agenzia di stampa nazionale argentina Telam.