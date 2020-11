Morte di Maradona, Laura Pausini: "In Italia fa notizia la morte di un uomo poco apprezzabile"

"In Italia fa più notizia l’addio ad un uomo sicuramente bravissimo a giocare al pallone, ma davvero poco apprezzabile per mille cose personali diventate pubbliche, piuttosto che l’addio a tante donne maltrattate, violentate, abusate. Oggi non sono la notizia più importante di questo paese, nonostante questa mattina ne abbia perse altre due. Non so davvero che pensare”. Il post di Laura Pausini, poi eliminato, ha scatenato un dibattito: la popolare cantante si è detta sorpresa del fatto che la morte del Pibe de Oro avesse avuto maggiore risalto rispetto alle celebrazioni della giornata contro la violenza sulle donne, una giornata che doveva servire a ricordare le numerose vittime di femminicidio.