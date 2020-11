Periodo nero per i Maradona: Diego operato al cervello, Diego Jr e moglie positivi al Covid-19

"Questo periodo di mer*a non finisce. Dopo la grande ansia per papà oggi abbiamo ricevuto l'esito del tampone e putroppo sia io che Nunzia siamo positivi al Covid-19. Siamo sintomatici e vi assicuro che non è per nulla piacevole". Le parole sono di Diego Armando Maradona Jr, figlio del grande Pibe de Oro. Dopo l'operazione al cervello a cui è stato sottoposto il padre, dunque, arriva un'altra dura notizia in famiglia.