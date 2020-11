Il decorso postoperatorio di Diego Maradona è eccellente: buone notizie da Buenos Aires

"Il decorso di Maradona continua a essere molto buono. La Tac di controllo è stata eccellente. Siamo contenti e lui ha tanta voglia di andarsene dall'ospedale e tornare a casa. Ma l'idea è di tenerlo comunque qui almeno un altro giorno. E' di ottimo umore, siamo stupiti da come sta guarendo. Non ci sono complicazione neurologiche ma aspettiamo di valutare altri parametri. La ripresa è ottima": così il medico Leopoldo Luque rassicura i tantissimi fan di Diego Armando Maradona, ricoverato in una clinica di Buenos Aires per ridurre un coagulo di sangue a lcervello. Ieri Maradona si è alzato e mosso qualche passo.

Covid-19

Intanto ieri è arrivata la notizia della positività al Covid-19 per Diego Maradona Junior, il figlio del Pibe de Oro. Con lui è contagiata anche la moglie Nunzia. Entrambi sono in isolamento a casa, con qualche sintomo (in particolare Diego Jr ha febbre e tosse, una tosse che definisce "insopportabile"). "Speriamo passi presto", dice Diego Jr, "così potrò raggiungere mio padre".