Maradona, l'audio choc del medico circolato in Argentina: "Il ciccione sta morendo"

A pubblicare la registrazione il giornale "Infobae". La reazione della figlia dell'ex capitano del Napoli Dalma: "Non mi fermerò"

Stanno facendo il giro del mondo nelle ultime ore alcuni audio pubblicati dal giornale argentino "Infobae" relativi alle fasi concitate della morte di Diego Armando Maradona, avvenuta lo scorso 25 novembre.

A colpire in particolare è un messaggio che il medico del "Pibe de Oro", Leopoldo Luque, invia ad un suo contatto: "Sembra che abbia avuto un arresto cardiocircolatorio. Sta morendo il ciccione. Non so cosa abbia fatto. Sto andando lì".

Indignata la reazione della figlia dell'ex capitano del Napoli, Dalma Maradona, che su Twitter ha sfogato tutta la sua rabbia: "Ho appena ascoltato l'audio e ho vomitato! L'unica cosa che chiedo a Dio è che sia fatta giustizia! Non dimentichiamo, però, che la persona che lo ha presentato a mio padre, lo ha assunto e gli ha pagato uno stipendio è Matias Morla (l'avvocato del Pibe de Oro, n.d.r.). Io non mi fermerò perchè è il minimo che posso fare. Mi fa male vedere alcune persone alleate di questa gente. Non mi fermerò".