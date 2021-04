Presentata la mappatura aerea della Terra dei fuochi

I dati consegnati alla prefettura per le azioni di contrasto al fenomeno

Il comandante del Reparto operativo aeronavale Campania della Guardia di Finanza, rappresentanti del Comando aeronavale centrale di Roma e del Consorzio universitario Benecon hanno presentato oggi in Prefettura a Napoli la mappatura aerea della Terra dei fuochi, elaborata su impulso della Prefettura di Napoli. L'iniziativa scaturisce da un protocollo operativo stipulato tra la Guardia di Finanza, il Consorzio Benecon e l'incaricato per il contrasto al fenomeno dei roghi di rifiuti, che ne ha seguito l'attuazione.

Decine di voli dei velivoli del Roan e centinaia di rilevamenti con i sofisticati sensori messi a disposizione dal Consorzio Benecon hanno consentito di "fotografare" lo stato attuale della Terra dei fuochi, evidenziando le aree a maggior criticità e le probabili fonti di incendio. I dati raccolti, acquisiti dalla Prefettura, formano una mappa completa e aggiornata del territorio interessato dai roghi e dagli sversamenti di rifiuti e saranno utilizzati per la prevenzione del fenomeno e per ridurne quanto più possibile la portata nonché per costituire una banca dati a disposizione delle autorità centrali e locali impegnate nella complessa azione di contrasto.