Borrelli: "Ecco la nuova mappa per Municipalità di quanto incassano i parcheggiatori abusivi a Napoli"

Il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli ha presentato la nuova mappa, divisa per Municipalità, di quanto incassano i parcheggiatori abusivi a Napoli.

Borrelli ha parlato anche dell'importantissima operazione della Dda di Napoli e dei Carabinieri, che ha inferto un duro colpo al clan Giannelli, svelando peraltro una gestione ed un controllo dei parcheggiatori abusivi nella zona ovest della città: "Come abbiamo sempre denunciato, il business dei parcheggi abusivi è spesso legato alla criminalità organizzata. Bisogna combattere il fenomeno con ogni mezzo e togliere alla camorra questo sostentamento che frutta decine di milioni di euro all'anno. Lo Stato deve combattere e contrastare il fenomeno dei parcheggiatori abusivi in maniera decisa ed aspra, così come fece con il contrabbando delle sigarette. Solo così lo si può eliminare del tutto".

"Noi da anni portiamo avanti una durissima battaglia che ha già ottenuto grandi risultati, grazie anche alle nostre denunce 150 parcheggiatori abusivi, legati a tre clan, sono finiti a processo. In questo periodo i criminali sono soprattutto presenti fuori agli ospedali e ai supermercati dove le persone vanno a comprare prevalentemente generici prima necessità. È lì che bisogna colpire adesso", ha concluso il consigliere regionale.