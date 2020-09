In 40 giorni 950 nuovi positivi e 45 ricoveri in ospedale: mappa contagi nel napoletano

Sono 950 le persone risultate positive al COVID19 nei 32 Comuni dell’ASL Napoli 2 Nord a partire dallo scorso 12 agosto.

In poco più di quaranta giorni sul territorio dell’Azienda si è registrata quasi la metà del totale dei casi individuati a partire dal marzo scorso ad oggi (complessivamente 1961), mentre i ricoverati presso strutture ospedaliere sono già 45, ad agosto non ve ne era nessuno.

Dice Antonio d’Amore, Direttore Generale dell’ASL Napoli 2 Nord

“Stiamo assistendo ad un rapidissimo aumento dei casi di pazienti positivi al COVID19, a fronte di una crescente disinvoltura nei comportamenti di molti. È come se si fosse diffusa l’idea – totalmente infondata - che il virus sia diventato innocuo. Viceversa, in meno di 40 giorni abbiamo verificato un’impennata di contagi e, di conseguenza, una crescita esponenziale dei residenti positivi al COVID19, ricoverati in strutture ospedaliere. Abbiamo deciso ora di rendere pubblico il report che elaboriamo quotidianamente da marzo, per far capire quanta accuratezza vi sia nel lavoro di monitoraggio del territorio che portiamo avanti e, allo stesso tempo, per far comprendere a tutti la pericolosa ascesa dei contagi cui stiamo assistendo.”

Il report, elaborato quotidianamente fin dallo scorso marzo, è realizzato dal “nucleo operativo Ricerca e Registro COVID-19”, insediato presso il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL Napoli 2 Nord, un team estremamente giovane che integra il lavoro di Ingegneri Biomedici, Statistici e Sanitari.

MAPPA DEI CONTAGI PAESE PER PAESE

L'Asl Napoli 2 comprende 32 paesi della provincia di Napoli. Nel report (clicca qui per leggerlo tutto) pubblicato c'è il dettaglio di tutte le città che hanno attualmente dei casi di Covid.

Giugliano 102

Pozzuoli 100

Casoria 97

Caivano 90

Afragola 72

Arzano 64

Acerra 60

Marano 47

Casalnuovo 45

Quarto 39

Casavatore 38

Frattamaggiore 35

Cardito 35