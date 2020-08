Via Tribunali, bambino rischia di soffocare all'esterno di una ristopescheria: salvato da un carabiniere

L'azione si sviluppa in pochi secondi: un boccone forse troppo grande e un bambino che rischia di soffocare. E' accaduto in via Tribunali, nel cuore del centro cittadino, la strada delle pizzerie, quella affollata dai turisti. A ora di pranzo la strada è piena, c'è chi cerca un posto per pranzo, chi fa shopping, ci sono i lavoratori in pausa, i numerosi residenti, le botteghe che espongono all'esterno. Una pattuglia dei carabinieri, stazione San Giuseppe, transita in zona per uno dei servizi disposti dal Comando Provinciale - prevezione furti e rapine. All'esterno di una ristopescheria un militare nota il bambino, dieci anni, romano, accompagnato dai genitori: il piccolo è in evidente crisi respiratoria.

Il carabiniere attua la manovra di Heimlich, il bambino riesce a espellere il boccone e si riprende immediatamente. A quel punto - come riporta una nota stampa del Comando Provinciale - i genitori hanno ringraziato il carabiniere .