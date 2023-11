“Liberati” cinquemila reperti sequestrati del Mann

Con il progetto pilota 'Il tesoro della legalità, luce nei depositi del Mann' il Museo Archeologico di Napoli 'libera' 5mila reperti sequestrati che giacevano anche da 50 anni nei depositi per un totale stimato di 15mila, primo risultato dell'accordo siglato un anno fa tra museo e Procura di Napoli con il supporto dell'Università Federico II. "Si tratta di una nuova collezione con un forte messaggio etico che proponiamo per il Mann all'Albergo dei Poveri. I giovani devono capire che ogni opera o reperto sottratto alla collettività è una offesa alla nostra storia e alla nostra identità", spiega il direttore Paolo Giulierini mostrando per la prima volta a Napoli anche la Tomba del Cavaliere (tra i 500 reperti che saranno esposti in una mostra nel 2024), tre lastre (IV-III a.C) ancora al centro di una indagine internazionale e assegnata definitivamente a Napoli.

Alla giornata dedicata al tema della legalità e alla lotta al traffico illecito hanno partecipato Stefano De Caro, Teresa Elena Cinquantaquattro (direttrice del Segretariato Regionale della Campania del MiC), Pierpaolo Filippelli (procuratore aggiunto di Napoli), Mariano Nuzzo (direttore Sabap per l'area metropolitana di Napoli) e Nunzio Fragliasso (procuratore di Torre Annunziata). Gli esperti del Nucleo tutela Carabinieri sono stati impegnati per oltre un anno al fianco del personale del Mann: esaminati 279 fascicoli relativi ad altrettanti casi giudiziari riguardanti il possesso illegale di opere d'arte, poi depositate in custodia giudiziaria presso il Mann.

Il modello Mann (per Maurizio di Stefano presidente Icomos Italia 'un esempio per i beni culturali italiani') è stato illustrato da Vincenzo Piscitelli (sostituto procuratore di Napoli), Daniela Savy (Federico II), Ilaria Marini (maresciallo capo dei carabinieri di Napoli), Marialucia Giacco (Mann) e Domenico Camardo (Herculaneum Conservation Project). Riconsegnate anche due monete (un Denario di Cesare e un aureo di Nerone) sottratte con una rapina a mano arnata nel 1977 e finite nelle mani di case d'aste estere. Consegnati nove reperti al Laboratorio del Falso dell'Università Roma Tre.