Raid contro la sede di ManiTese: "Distrutte le vetrate e rubati prodotti del commercio equo e solidale"

Irruzione di ignoti nella sede di ManiTese Campania in piazza Cavour a Napoli. La denuncia degli associati: "E' stata teatro di un vandalismo senza precedenti: individui sconosciuti hanno non solo danneggiato la bottega e rubato prodotti del commercio equo e solidale ma anche distrutto le vetrate. Questo episodio si inserisce in un contesto più ampio di insicurezza che, purtroppo, coinvolge regolarmente i nostri volontari, vittime di episodi incresciosi durante l'anno. Una realtà che riflette la denuncia costante, avanzata da anni insieme ai cittadini, sulla mancanza di sicurezza intorno a Piazza Cavour".

Un medesimo raid, sempre nei giorni successivi al Capodanno, avvenne nel 2014 sempre nella sede partenopea di ManiTese Campania.

Mani tese Campania: "Piazza Cavour invasa da ratti ed escrementi umani"

Presente a Napoli dal 1992, ha la sua sede napoletana in piazza Cavour dal 2004. Si impegna quotidianamente nella vendita di oggetti usati per finanziare progetti nei paesi del Sud del mondo, ospitando diverse realtà nella nostra bottega, come il comitato per la pace e il disarmo. "Attraverso progetti nelle scuole, ci dedichiamo all'educazione alla cittadinanza, al consumo critico e alla costruzione di un mondo più giusto, nonostante le sfide che la sicurezza intorno alla piazza ci impone. Inoltre, dobbiamo denunciare per l’ennesima volta le gravissime condizioni igienico sanitarie in cui versa Piazza Cavour, invasa da insetti e ratti, da escrementi di esseri umani (non ci sono più fontanelle e bagni pubblici) e di animali. Una situazione intollerabile che deve essere affrontata senza proclami o promesse ma attraverso azioni concrete. Per l’ennesima volta ci troviamo a dover richiedere di agire. Noi non ci fermiamo", concludono.