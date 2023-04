Meloni, La Russa e Piantedosi a testa in giù: manifesti shock a Napoli per il 25 aprile

Gli attivisti del collettivo napoletano 'Je so' pazzo-ex Opg', prima di andare in corteo per la citta' in occasione della Festa della Liberazione, questa notte hanno affisso manifesti con le foto capovolte del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, del presidente del Senato, Ignazio La Russa, del ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, e del ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara. Sotto la corona che decora la targa con i nomi dei caduti delle Quattro Giornate di Napoli, davanti ai cancelli della scuola Rossini e in altri punti della citta', i punti scelti per le affissioni poi rivendicate via social: "Napoli ripudia questo governo, il governo dell'odio, e lo ribadiamo a gran voce in occasione del 25 Aprile, giornata in cui ricordiamo il sacrificio dei partigiani, di centinaia di migliaia di donne e uomini che si organizzano, coraggiosamente, per liberare questo Paese dal nazifascismo".

"Massima solidarietà al presidente Giorgia Meloni, al presidente del Senato La Russa, e ai ministri Piantedosi e Valditara per le vili minacce ricevute a Napoli dagli attivisti dei centri sociali, che rappresentano un attacco alle istituzioni e, quindi, alla democrazia". Lo ha dichiarato il presidente della commissione Cultura della Camera e deputato di Fratelli d'Italia Federico Mollicone. "Quelli che si proclamano antifascisti a parole - aggiunge -, non perdono occasione, nemmeno in una giornata come questa di oggi che dovrebbe essere di pacificazione nazionale, per promuovere la violenza e l'intolleranza in barba a quei valori di libertà che tanto dicono di volere difendere. Alle provocazioni rispondiamo con l'impegno per i cittadini, quello che da sempre contraddistingue la grande squadra di FdI e del centrodestra".