Manifesti blasfemi nell'ufficio comunale: "Qui si fanno miracoli di Padre Pio"

Alcuni scritte blasfeme, comparse su carta intestata del Comune di Napoli, sono state segnalate presso l'ufficio anagrafe della sede comunale di Secondigliano, nella VII Municipalità.

"Qui si effettuano miracoli di Padre Pio" reciterebbe il piccolo manifesto. A denunciare l'accaduto è stato Giuseppe Alviti, sindacalista e componente cittadino di Forza Italia. "Sebbene notiamo la vena sarcastica dello scritto non possiamo non notare oltre lo spreco di carta intestata del Comune (fotocopiate o non) la presa in giro su un credo e fede religiosa nominando un Santo proclamato con vivo amore dei suoi fedeli", ha detto Alviti.

"Chiediamo congiuntamente al Sindaco di Napoli Manfredi e al presidente della VII Municipalità la rimozione dello scritto con le dovute scuse", ha concluso.

La replica della VII Municipalità

NapoliToday ha contattato il presidente della VII Municipalità, Antonio Troiano. "Condanniamo la vena sarcastica e blasfema dell'autore del gesto oltretutto con spreco di carta comunale, chiamerò personalmente il Direttore, responsabile degli impianti e del personale, per prendere i provvedimenti dovuti", ha dichiarato.