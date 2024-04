Napoli in piazza per il 25 aprile, tra difesa della Costituzione e Palestina

In un 25 aprile particolarmente sentito nel Paese, soprattutto per le polemiche politiche di queste settimane, a Napoli si sono organizzate - oltre a quelle istituzionali - due distinte manifestazioni.

La prima si è intitolata "Largo alla Costituzione", ed è stata promossa dalla Cgil con l'Anpi al largo Berlinguer, a Napoli centro. Si è aperta con la lettura del monologo dello scrittore Antonio Scurati sul 25 aprile da parte del segretario generale della Cgil Napoli e Campania, Nicola Ricci.

Tra i lettori degli articoli della Carta Costituzionale il segretario generale della Fiom, Michele De Palma, Lucia Annunziata, Sandro Ruotolo, Marco Sarracino, Anna Motta Paciolla, Enza Amato, Giuseppe Annunziata, Antonio Bassolino, Valeria Ciarambino, Ciro Raia.

Erano presenti molte associazioni, come Legambiente Campania, Libera Napoli, Udu Napoli, la Comunità Palestinese, il Coordinamento per la Democrazia Costituzionale di Napoli, Articolo 21.

Nel corso della lettura degli articoli, sono stati urlati slogan antifascisti e a difesa della Palestina.

“Settantanove anni fa - ha ricordato il segretario generale Cgil Napoli e Campania, Nicola Ricci - il nostro Paese è stato liberato dal nazifascismo e oggi lo abbiamo ricordato perché non è un solo esercizio di memoria ma va difeso da un esercizio di buonismo verso il fascismo. Noi difendiamo la Costituzione e la democrazia perché il Paese si sta avviando verso una deriva fatta di censure e che mina alcune funzioni del Parlamento. Noi come organizzazione che difende le lavoratrici e i lavoratori, insieme all’Anpi, oggi abbiamo diffuso le copie della Costituzione e - ha concluso - avviato la raccolta firme a sostegno dei referendum per cambiare alcune leggi sbagliate come l’articolo 18, abbattere la precarietà e contrastare la giungla degli appalti”.

Corteo per la Palestina

Nel frattempo è partito da piazza Garibaldi il corteo promosso a Napoli dalla Rete per la Palestina.

Sul manifesto che promuove la manifestazione si parla di iniziativa "antifascista e antisionista, a fianco della resistenza palestinese, contro la guerra e la complicità dell'Italia". In testa al corteo, il cui percorso lo porterà a piazza Dante, i rappresentanti della comunità palestinese di Napoli. Tra le realtà presenti, Potere al Popolo, Ex Opg Je so pazz, Usb. Massiccia la presenza delle forze dell'ordine.

Manfredi: "Giornata che ricorda i nostri valori fondanti"

Per quanto riguarda i momenti istituzionali, alle 10.15 il sindaco Gaetano Manfredi ed il prefetto Michele di Bari hanno deposto corone al sacrario ai caduti al mausoleo di Posillipo. Alle 11.15 sono poi andati in piazza Carità per la cerimonia di deposizione di corone al Monumento a Salvo D'Acquisto.

"Oggi è un momento importante, è la giornata che ricorda i valori fondanti della nostra Costituzione e della nostra democrazia: l'antifascismo, la difesa della libertà e del valore delle persone. Napoli - ha detto il sindaco Manfredi nel corso delle celebrazioni - ha fatto la Resistenza ed è Medaglia d'oro per le Quattro Giornate e non può non ricordare ed essere fortemente presente nel ricordo e nella testimonianza dei valori fondanti della nostra democrazia". Manfredi ha anche evidenziato che "viviamo un momento difficile a livello mondiale con tante guerre, scontri e conflitti. Il principio della pace e della tolleranza fra i popoli è un altro principio costituzionale che noi dobbiamo difendere sempre rispettando il diritto all'autodeterminazione".

Sull’assenza di rappresentanti del governo alla manifestazione a Napoli, il sindaco ha poi aggiunto: “Credo che il governo debba essere presente a tutte queste manifestazioni. L’assenza di membri del governo oggi a Napoli non ha valore politico, ho letto le dichiarazioni del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sulla repubblica che è nata dalla fine del fascismo, sono valori in cui tutti crediamo e in cui tutti siamo convinti”.