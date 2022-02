"Le vostre mani sporche di sangue": la protesta degli studenti

Decine, centinaia di impronte rosso sangue sulla porta d'ingresso dell'Ufficio scolastico regionale. E' il messaggio di solidarietà degli studenti napoletani per Lorenzo e Giuseppe, i due ragazzi di 18 e 16 anni morti durante l'alternanza scuola-lavoro.

Il corteo è partito da piazza Garibaldi e ha percorso un tratto di via Marina per dirigersi verso gli uffici dell'ex Provveditorato con una richiesta precisa: abolire immediatamente l'alternanza che oggi si chiama Pcto (Percorso per le comptenze trasversali e l'orientamento): "Siamo stufi di un modello di scuola che consenta che i ragazzi possano morire mentre sono in fabbrica, senza tutele. E' in corso un processo di privatizzazione e aziendalizzazione della scuola e noi non lo accettiamo".

Cori contro il Governo, contro Draghi e contro quella classe politica che ha avallato l'alternanza scuola-lavoro: "Le vostre mani sono sporche del sangue di Lorenzo e Giuseppe" il messaggio. Per Anna il Pcto è inutile: "Non è lì che impareremo il mondo di domani, ma dovremmo impararlo a scuola, mentre l'unica cosa che riescono a proporci è l'oretta di educazione civica che non serve a nulla". Con le mani macchiate di vernice rossa, i manifestanti hanno battuto sulla porta dell'Ufficio scolastico regionale, lasciando un'enorme e inquietante macchia rossa.

Ma se le morti di Lorenzo e Giuseppe hanno dato la spinta a scendere in piazza, i ragazzi contestato anche altri aspetti della scuola, come per esempio il rischio di molestie da parte dei docenti e la discriminazione verso chi appartiene alla comunità Lgbtq: "I nostri istituti non sono luoghi sicuri - prosegue Anna - perché una ragazza viene giudicata per il suo modo di vestirsi e un transessuale non può neanche cambiare il nome sul registro. Vogliamo il codice antimolesite".