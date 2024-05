Studenti in piazza a Napoli: "Un futuro dignitoso per tutti"

"Oggi come Rete della Conoscenza, Unione degli Studenti e LINK-Coordinamento Universitario siamo scesi in piazza a Napoli al fianco delle decine e decine di associazioni che costituiscono la Via Maestra, spazio di confronto e attivazione che da mesi sta costruendo una visione alternativa e condivisa di società. Come giovani e studenti di questo paese vogliamo far sentire la voce di chi, precario, marginalizzato, del Sud e delle aree interne, straniero, giovane senza futuro, vive sulla propria pelle le storture di un sistema ingiusto e di uno Stato sordo". Così Tess Kucich, coordinatore nazionale della Rete della Conoscenza. "Questa situazione - ha proseguito - potrà solo peggiorare se le grandi riforme su cui punta questo Governo, l'autonomia differenziata e il premierato, diventeranno realtà. Il ddl Calderoli cristallizzerà le diseguaglianze territoriali e sociali già presenti in questo Paese, quando ciò che servirebbe sarebbe un rifinanziamento complessivo di welfare e servizi".

"A chi vuole spezzare il Paese e rafforzare i poteri del Governo a scapito del parlamento, rispondiamo oggi in questa piazza ed ogni giorno nel paese - aggiunge Virginia Mancarella, coordinatrice nazionale di LINK-Coordinamento universitario - la repressione delle esperienze politiche e delle voci dissidenti si fa sempre più evidente, e nulla ce lo ha dimostrato come la risposta violenta e criminalizzante che abbiamo subito nelle Università e nelle piazze manifestando a sostegno della Palestina".

"Oggi siamo in piazza per un reddito di base universale, per un mondo del lavoro tutelante e privo di precarietà, per percorsi di studio svincolati dalle esigenze del mercato e da dinamiche di profitto - racconta Bianca Chiesa, coordinatrice nazionale dell'Unione degli Studenti - In questo scenario dobbiamo rivendicare soluzioni sistemiche, un cambiamento radicale, un nuovo modello di società. Ci mobilitiamo non solo in quanto studenti ma in quanto giovani, precari a cui viene negato il diritto di decidere del proprio futuro. È tempo di una nuova stagione di mobilitazione: per chi non vede un futuro dignitoso di fronte a sé è tempo di alzarsi".