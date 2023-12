Cgil e Uil in piazza a Napoli: tantissimi i partecipanti al corteo, centro città paralizzato

Giornata di manifestazione a Napoli, con Cgil e Uil scesi in piazza con lo slogan "Adesso Basta". Lo sciopero odierno è l'ultimo della serie proclamata dalle due sigle sindacali, dopo quello del centro (17 novembre), quello in Sicilia (20 novembre), nel Nord (24) e in Sardegna (27), tocca infatti oggi a Campania, Puglia, Basilicata e Calabria, con manifestazioni oltre che a Napoli anche a Bari, Catanzaro, Cosenza, Potenza e Reggio Calabria.

Il corteo partenopeo è partito alla spicciolata dalle 9.30 da piazza Mancini per raggiungere via corso Umberto piazza Matteotti. Un lungo serpente che si è snodato per le strade del centro città impattando particolarmente sul traffico, rendendo ancora più caotica la mobilità nella zona. In particolare sofferenza soprattutto il transito di veicoli nella zona di piazza Garibaldi.

Alla testa del corteo anche il segretario generale della Cgil Maurizio Landini, con alle spalle numerose bandiere e partecipanti: sono addirittura 70 i bus che sono partiti dalle province della regione per trasportare manifestanti.

Sciopero personale Gruppo Fs

Giornata, anche questa, potenzialmente complessa per chi si sposta tra Napoli e provincia sui treni. Dalle 21 di ieri è infatti in corso lo sciopero del personale del Gruppo Fs, che durerà fino alle 21 di oggi 1 dicembre con possibili ripercussioni sulla circolazione ferroviaria. Sono state le sigle sindacali CAT, Cub Trasporti, SGB e USB Lavoro Privato a proclamare uno sciopero nazionale del personale del Gruppo Fs Italiane.

Sono possibili ripercussioni su Frecce, Intercity e Regionali, nonché sulla Linea 2 della Metropolitana di Napoli. Gli effetti sulla circolazione, in termini di cancellazioni, limitazioni e ritardi, potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l’orario di termine dello sciopero.?

"Trenitalia - fa sapere il Gruppo Fs con una nota - invita tutti i passeggeri a informarsi sui collegamenti e i servizi attivi, prima di intraprendere il viaggio, attraverso l’app Trenitalia, la sezione Infomobilità del sito web trenitalia.com, i canali social e web, il numero verde gratuito 800 89 20 21, oltre che nelle biglietterie e negli uffici assistenza delle stazioni ferroviarie, le self-service e le agenzie di viaggio convenzionate".

Nella giornata di ieri le segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast Confsal e Orsa Trasporti avevano già proclamato uno sciopero nazionale del personale del Gruppo Fs Italiane dalle ore 9 alle ore 17.