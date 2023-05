Sole e malate vengono sfrattate: manifestazione per evitare lo sgombero

A Napoli, nel quartiere Materdei, oggi si è tenuto un sit-in per lo sfratto di una donna e sua figlia. Sole e affette da una malattia degenerativa grave, per madarle via è stata chiamata la forza pubblica. Sul posto alcuni attivisti di Magnammece o pesone, campagna per il diritto all’abitare e Potere al Popolo, per rinviare lo sgombero.

"Nel momento in città esplode l’emergenza abitativa, come conseguenza dell’aumento dei canoni di affitto, il comune propone una soluzione emergenziale, perché manca una politica sociale che tuteli il diritto alla casa delle classi popolari", si legge in una nota.