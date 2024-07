Scontri davanti alla Rai, misure cautelari agli attivisti: monta la protesta |VIDEO

Scontri, ordinanze e proteste. Sembra una storia infinita quella cominciata con la manifestazione del 13 febbraio scorso quando all'esterno della Rai di Napoli rimasero feriti sia gli attivisti che i poliziotti. Comitati e centri sociali tornano in piazza per protestare contro le misure cautelari ai danni di manifestanti e per ribadire la solidarietà al popolo palestinese. Infatti, la mobilitazione di febbraio era una risposta per il comportamento dei dirigenti Rai durante la puntata di Domenica In nella quale Mara Venier lesse un comunicato dell'ad dell'azienda di Stato, nel quale si ribadiva la vicinanza a Israele e si stigmatizzavano gli interventi pro-Palestina di alcuni artisti, tra cui Ghali.

Il 13 febbraio, i manifestanti cercarono di affiggere uno striscione ai cancelli Rai che, però, erano presidiati della forze dell'ordine. Ne nacque uno scontro che porto al ferimento di alcuni attivisti, che si mostrarono con il sangue che scorreva sul volto. A poche ore dagli scontri, la Questura comunicò che anche alcuni poliziotti erano rimasti feriti. A cinque mesi di distanza, è arrivata la notizia di 18 manifestanti indagati, con tanto di video divulgato dalla Questura sugli scontri. Di questi, solo per quattro il gip ha convalidato le misure cautelari.

Una decisione che ha riportato i Comitati in piazza, prima davanti alla Rai e poi a piazzale Tecchio, per protestare contro un clima che definiscono di "repressione del dissenso". Riportiamo la nota di Potere al Popolo, il cui portavoce Giuliano Granato è tra i 14 destinatari della misura cautelare non convalidata: "Noi non siamo qui per difenderci dalle accuse. Mentre rispondiamo a queste accuse imbarazzanti accade qualcosa di molto peggiore dall'altra parte del Mediterraneo: un genocidio. Noi oggi accusiamo la complicità del Governo, dell'industria delle armi, Leonardo in primis, e del potere mediatico del nostro paese. Cinque mesi fa eravamo qui per denunciare il ruolo che la Rai stava avendo da scorta mediatica al genocidio in corso, censurando artisti come Ghali che sul palco di Sanremo avevano portato quella denuncia. Quel giorno abbiamo subito la violenza delle forze dell'ordine che hanno manganellato e costretto diversi manifestanti a ricorrere alle cure ospedaliere. Sul banco degli imputati non dovrebbero esserci manifestanti che si battono contro il genocidio del popolo palestinese, ma i complici di quel genocidio".

Si preannuncia una nuova manifestazione: venerdì 19 luglio, alle 19 in piazza San Domenico, contro il genocidio, per gli oltre 560 morti degli ultimi giorni a Gaza.