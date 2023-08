Corteo contro l'abolizione del Reddito di Cittadinanza, tensioni tra manifestanti e polizia

Tensioni tra manifestanti e polizia, oggi a Napoli, in occasione della protesta per il ripristino e l'allargamento del Reddito di Cittadinanza.

Il corteo ha sfondato il blocco delle forze dell'ordine che cercava di impedirne l'accesso alla rampa dell'autostrada. "Fateci passare" il coro che accompagnava i circa 350 in protesta. Molti hanno scavalcato le recinzioni mentre la polizia si è spostata per fermare i manifestanti direttamente sulla rampa.

Dopo la partenza da piazza Garibaldi – l'incontro era alle 10 – e dopo aver percorso via Amerigo Vespucci e via Alessandro Volta, i manifestanti avevano preso la via per l'accesso all'autostrada.

La manifestazione è organizzata dalla Rete dei Comitati per la difesa e l'estensione del Reddito di cittadinanza, con cui si è schierato anche il Partito della Rifondazione Comunista, già impegnato nel Comitato campano per la Misura integrativa regionale.

Analoghe manifestazioni sono in corso anche a Palermo e Cosenza.