Ragazze uccise in Iran, manifestazioni in piazza del Plebiscito e in piazza Municipio

È oggi la giornata della manifestazione di Cgil, Cisl e Uil - alle 16:30 sotto la Prefettura a Piazza del Plebiscito - a sostegno dei diritti delle donne iraniane. All'appuntamento si andrà indossando un drappo nero in segno di lutto e un drappo bianco in segno di rinascita.

La protesta arriva all’indomani della morte di Mahsa Amini, e Hadis Najafi, e dell'arresto della nostra connazionale Alessia Piperno, la “viaggiatrice solitaria” arrestata il 28 settembre.

“Nell’esprimere sostegno e appoggio alle donne e al popolo iraniano, ribadiamo il nostro impegno per l’affermazione della democrazia, dei diritti civili, sociali, economici e culturali fondamentali. Mahsa e Hadis sono state uccise dalla polizia religiosa: unico loro torto aver lasciato scoperta una ciocca di capelli”, scrivono i sindacati.

Il messaggio di Valeria Valente

"Le donne iraniane sono nostre sorelle che stanno combattendo per i propri diritti, per la libertà e la democrazia, contro una teocrazia che sta cercando di cancellare il femminile dal mondo. L'uccisione di Mahsa Amini, la giovane arrestata per aver indossato male il velo, le proteste successive delle ragazze e delle donne che hanno visto anche altre morti, sono fatti gravissimi cui ha fatto seguito anche l'arresto della nostra connazionale Alessia Piperno di cui chiediamo il rilascio immediato. Per questo condivido profondamente lo spirito del presidio 'Donne, Vita, Libertà', organizzato a Napoli oggi pomeriggio in piazza Plebiscito, al quale aderisco". Lo dice la senatrice del Pd Valeria Valente, presidente uscente della Commissione Femminicidio. "Sono vicina a questa lotta - prosegue Valente - che deve vederci mobilitate tutte. Una battaglia per i diritti più elementari delle donne è una battaglia di tutte le donne, che ci riguarda tutte".

Un'altra manifestazione

Si svolgerà invece lunedì 10 ottobre alle ore 10 in piazza Municipio, nello spazio antistante Palazzo San Giacomo, la manifestazione di solidarietà per le donne iraniane organizzata dalla Consulta delle elette del Comune di Napoli. Per l’occasione, tutte le commissioni permanenti del Comune e delle Municipalità si riuniranno in piazza insieme alla Consulta delle Elette in segno di sostegno alle proteste in corso in Iran e nel mondo in seguito all’uccisione di Mahsa Amini, arrestata e picchiata a morte perché non indossava “correttamente” l’jhab.

“Un gesto simbolico per testimoniare, come donne delle istituzioni e come cittadine, la condanna di ogni forma di violenza nei confronti delle donne, che in Iran e in molti altri paesi subiscono ancora fortissime limitazioni alla loro libertà e alla loro autodeterminazione”, ha dichiarato la presidente della Consulta Annamaria Maisto.

Un’iniziativa aperta a tutta la cittadinanza, nel corso della quale le partecipanti, con un gesto simbolico, legheranno i capelli a coda di cavallo per ricordare la manifestante iraniana Hadis Najafi, che per questo gesto e per la sua adesione alla protesta per la libertà delle donne è stata uccisa dalle forze di sicurezza del suo paese.