La polizia scende in piazza a Pozzuoli: “Condizioni di lavoro insostenibili”

"Carichi di lavoro insostenibili, mancanza di tutele, carenza di personale, utilizzo indiscriminato delle sanzioni disciplinari, mancanza di sicurezza sui luoghi di lavoro, sono queste le condizioni in cui sono costretti a lavorare i poliziotti e sono queste le ragioni che vedranno scendere in piazza l'USIP , il sindacato dei poliziotti in seno alla UIL". Lo rende noto Roberto Massimo, segretario Generale del Sindacato di Polizia USIP NAPOLI, che annuncia la manifestazione degli agenti fissata per mercoledì 14 dicembre, dalle ore 9 alle 13 nella villa comunale di Pozzuoli, intitolata proprio a un poliziotto, Pierluigi Rotta.

"Una pubblica protesta - spiega Massimo - programmata da un mese, rispettosa della normativa e prevista dalla Costituzione, per permettere a questo sindacato di Polizia di tutelare i diritti, oggi calpestati, di tutta la nostra categoria. Non dobbiamo dimenticare un'altra questione che ribadiamo da tempo e che riguarda i nostri poliziotti nei presidi ospedalieri, che non sono messi nelle condizioni di svolgere il proprio lavoro a causa della forte carenza di personale e purtroppo con le guardie giurate da sole che non bastano. Non ci si rende conto che senza una buona presenza dei poliziotti non si possono organizzare presidi di tutela e di sicurezza per i cittadini, i medici e gli infermieri presso gli ospedali. Per tutte queste ragioni è necessario un intervento tempestivo del Ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi e del Capo della Polizia Lamberto Giannini, lo dobbiamo ai nostri poliziotti, ai nostri lavoratori che ogni giorno mettono a repentaglio la propria vita per essere al servizio dei cittadini". Nel corso della manifestazione, alle ore 11, sarà effettuato un minuto di silenzio per tutti i colleghi deceduti in servizio.