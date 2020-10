Protesta di piazza del Plebiscito: i manifestanti raggiungono la Regione (VIDEO)

Pochi attimi di tensione alla manifestazione di piazza del Plebiscito quando gran parte dei manifestanti si sono spostati sul lato della piazza da dove è possibile raggiungere via Santa Lucia e la sede della Giunta regionale della Campania. A sbarrargli la strada c'era un imponente spiegamento di forze dell'ordine che dopo un periodo di faccia a faccia con i manifestanti ha lasciato passare la folla che si è avvicinata alla sede della Regione. Lì ad attenderli c'erano altri rappresentanti delle forze dell'ordine a presidio della sede regionale. Il corteo ha sfilato lungo la strada pacificamente all'urlo “Se ci chiudi devi pagare”. La fase più delicata era mantenere l'ordine nei pressi della sede regionale ma non ci sono state difficoltà.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'arrivo a via Santa Lucia

Quando invece sono arrivati sul posto hanno solo intonato slogan. Urlando “dimissioni”, i manifestanti che sono arrivati a centinaia e in maniera ordinata a via Santa Lucia sotto la sede della Regione. Le persone hanno occupato tutta l'area e continuano ad avere come unico obiettivo della protesta il governatore Vincenzo De Luca. La situazione al momento è assolutamente pacifica e sotto controllo da parte delle forze dell'ordine. Tra i vari slogan i manifestanti urlano anche “camorrista a chi?”. Lanciata anche “Napul è” di Pino Daniele che ha raccolto i canti e le voci di tutti i presenti. Si sono dati appuntamento tutti i giorni alle 18 per protestare sotto la sede della Regione fino a quando non otterranno dei sostegni economici.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Allegati