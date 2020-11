Whirlpool, domani protesta in piazza Dante: ci sarà anche il Comune di Napoli

Si terrà domani la manifestazione promossa dai sindacati Cigl, Cisl e Uil a sostegno dei lavoratori Whirlpool e in difesa del sito di via Argine, chiuso dalla multinazionale. La protesta avverrrà a piazza Dante, a partire dalle 10.

Parteciperanno anche il vicesindaco del Comune di Napoli Enrico Panini e l'assessore al Lavoro Monica Buonanno. "Non possiamo restare indifferenti perché in gioco c'è il futuro non solo di ogni lavoratore ma dell'intera società - hanno dichiarato il vicesindaco e l'assessore - Siamo schierati dalla parte di chi aspetta ancora la cassa integrazione da marzo, di chi rischia per le chiusure imposte dalla pandemia, di chi non viene tutelato nelle forme di lavoro e di chi è schiacciato dalle multinazionali".

Panini e Buonanno scenderanno in piazza con il gonfalone del Comune di Napoli per rimarcare la vicinanza dell'amministrazione ai lavoratori e invocare il mantenimento dell'accordo di ottobre 2018. "È una lotta trasversale in difesa dell'articolo 1 della nostra Costituzione - hanno aggiunto i due esponenti della giunta comunale - perché senza lavoro non c'è benessere né futuro. La pandemia da Coronavirus ha accelerato e aggravato un processo già in atto, quello della precarizzazione, che va oltre il liberismo, è una condanna alla disparità sociale ed economica".