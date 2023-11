Manifestazione per la Palestina sul lungomare, proiezioni sul consolato Usa: "Stop bombing Gaza" | VIDEO

Una partecipata manifestazione per la Palestina e il suo popolo si è tenuta nel pomeriggio di oggi sulla riviera di Chiaia. Un migliaio i partecipanti, tra centri sociali, comitati e numerosissimi giovani, con il lungomare - solitamente affollato dalla movida del sabato - del tutto off limits per questioni di ordine pubblico.

La richiesta è che ci sia da parte di Israele il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza. Dopo il massacro ad opera di Hamas del 7 ottobre scorso, l'area è stata oggetto da parte dell'esercito israeliano di lanci di razzi, bombardamenti e incursioni via terra che hanno causato a oggi la morte di più di 10mila civili palestinesi. Napoli si è nell'ultimo mese distinta tra le città italiane più attive nel perorare la causa palestinese.

La manifestazione inizialmente voleva dirigersi verso il consolato americano di piazza della Repubblica, ma su viale Gramsci una prima parte del corteo è stata respinta da agenti in assetto antisommossa. Da lì un numero sempre maggiore di partecipanti si è diretto verso la Rotonda Diaz, luogo in realtà originariamente deputato all'assembramento del corteo. Alcuni manifestanti hanno inscenato un flash mob a rappresentare i civili uccisi, altri hanno esposto sul lungomare una bandiera della Palestina.

Il corteo si è poi assestato a poche centinaia di metri dal consolato Usa (sempre separato dai manifestanti da un cordone di esponenti di forze dell'ordine), sul quale con i laser è stata proiettata la scritta “Assassini #FreePalestine Stop Genocide Stop Bombing Gaza”.